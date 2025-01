Il Napoli non molla Garnacho: offerta di 50 milioni al Manchester United La richiesta degli inglesi resta alta, ma il club azzurro prova a inserire qualche bonus

Appuntamento a Milano: il ds del Napoli Giovanni Manna ha incontrato i rappresentanti del Manchester United per discutere del trasferimento di Alejandro Garnacho in azzurro. La richiesta degli inglesi resta alta: 70 milioni di euro, mentre il Napoli può spingersi a 50 milioni più bonus. Resta l'ottimismo perché c'è la volontà del calciatore, anche se i partenopei devono stare attenti alla concorrenza, su tutti quella del Chelsea. Antonio Conte aspetta anche un difensore, che potrebbe non essere Danilo. Si era parlato molto dell'ingaggio del giocatore della Juventus, che sta trattando la risoluzione con la Juventus. Sembrava essersi promesso agli azzurri, ma potrebbe scegliere di tornare in Brasile per motivi familiari.

Si attenderà la sfida di sabato prima di conoscere la decisione del calciatore, che era una richiesta di Conte. Il problema Danilo blocca, almeno temporaneamente, la cessione di Rafa Marin, che è pronto al prestito al Villarreal, ma solo dopo che il Napoli avrà preso un sostituto. E a proposito di difensori, Conte ha ritrovato Buongiorno, che sia ieri che oggi si è allenato parzialmente in gruppo. Il difensore ha recuperato, ma per rivederlo in campo è probabile che si aspetterà la partita contro la Roma del 2 febbraio. Tuttavia la convocazione per la Juventus non è esclusa.