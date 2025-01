IL PIZZINO SPOT di Urgo: Montagne russe Al mercato invernale il Napoli si è ritrovato a dover fare i conti con la diaspora degli sfollati

Durante le oziose montagne russe del mercato invernale il Napoli si è ritrovato a dover fare i conti con la diaspora degli sfollati, degli scontenti e dei cafoni arricchiti. Passi per Caprile e Folorunsho, sostituiti da vari ed eventuali, perfino con una casella in più occupata a centrocampo da un calciatore tanto sconosciuto quanto economico come pochi al mondo, non altrettanto per Zerbin , mandato via ancor prima che arrivasse il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Gli azzurri si trovavano così daccapo con la coperta corta sulle ali, mentre cercano di buttare il denaro per Garnacho o Adeyemi.