Aspettando Napoli-Juventus: Conte perde i pezzi, Motta trova i rinforzi Azzurri senza Olivera e con Buongiorno ancora out. Bianconeri con Kolo Muani in attacco e non solo

È Napoli-Juventus e non mai una sfida qualunque: lo sa Antonio Conte, che si prepara a sfidare il suo passato in un incontro che potrebbe segnare la svolta della stagione. Il ricordo del deludente pareggio dell'andata potrebbe essere cancellato da due squadre trasformate: gli azzurri, cresciuti nel gioco e nella qualità offensiva pur avendo perso per strada Kvaratkshelia. Dall'altro lato la Juventus, rinforzata sul mercato e che oggi potrebbe presentare dal primo minuto i due nuovi acquisti, Kolo Muani in attacco e Costa in difesa. E ancora una volta ci sarà uno stadio "Maradona" tutto esaurito, con un sold out registrato da settimane e ancora prima della vendita libera.

Dopo l'entusiasmo post Bergamo c'è voglia di sognare, provando a staccare l'Inter. Bianconeri attardati rispetto al Napoli, con meno -13 punti in classifica, ma ancora imbattuti in campionato. Anche per questo Antonio Conte ha messo in guarda il Napoli. Quella di Motta rimane una squadra difficile da battere, e che con Kolo Muani potrebbe ritrovare i gol. Problemi opposti per Conte, che in attesa dei rinforzi perde altri giocatori: ieri si è fermato Olivera per un problema al polpaccio che lo terrà fuori per un mese almeno. Al suo posto giocherà Spinazzola nel ruolo di terzino sinistro. Ancora fuori Buongiorno, mentre il tridente con Politano a destra, Lukaku al centro e Neres a sinistra sarà confermato.