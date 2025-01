IL PIZZINO SPOT di Urgo: La tenzone universale La sfida contro la Juventus è la madre di tutte le partite...

Quella tra Napoli e Juventus è la madre di tutte le partite, e non per la rivalità tra due realtà calcistiche e sociali diametralmente opposte né per l'atavico antagonismo storico tra due capitali diversamente splendenti in un tempo in cui in nome di una unificazione territoriale più "utile" che necessaria si sono commessi crimini contro l'umanità, la ragione e la natura stessa. È talmente vero ciò che la sfida acquista un sapore completamente diverso a Fuorigrotta (qualunque sia il nome dato allo stadio) rispetto a quella che si consuma in terra piemontese. È là che sta tutta l'universalità della tenzone.