Mercato azzurro: Garnacho resiste ma si complica. Manna vira su Adeyemi Il ds del Napoli è ancora alla ricerca dell'erede di Kvaratskhelia. Si tratta col Dortmund

Non manca molto al termine della sessione invernale di calciomercato. “Fischio finale” lunedì prossimo, 3 febbraio, quando a mezzanotte termineranno tutte le operazioni. Poco più di una settimana di tempo per il Napoli, che sarebbe pronto a mettere a segno il colpo più importante: l’erede di Khvicha Kvaratskhelia. Il Napoli si starebbe avvicinando all’acquisto di Adeyemi dal Borussia Dortmund. È quanto emerge nelle ultime ore, con il club azzurro che continua a cercare l’erede di Kvaratskhelia sulla fascia sinistra e sembra ormai essersi allontanato da Garnacho. L’esterno argentino del Manchester United resta valutato sui 70 milioni e il club britannico ha aperto una nuova trattativa con il Chelsea che sarebbe disposto ad avvicinarsi alla cifra, mentre il Napli non va oltre i 50 milioni.

Ma il club azzurro ora ha spostato la propria trattativa per l’esterno sinistro su Karim David Adeyemi, 23nne tedesco di origine nigeriana, che il Dortmund hadeciso di mettere sul mercato in una stagione difficile e che ha visto l’attaccante saltare diverse partite per un infortunio muscolare, prima di rientrare nelle ultime gare. I due club starebbero per chiudere una trattativa che potrebbe vedere l’arrivo di Adeyemi in azzurro per circa 40 milioni di euro nell’ultima settimana di mercato invernale. Il Napoli sembra aver mollato la presa, dirottando le sue attenzioni su Adeyemi del Borussia Dortmund, ma Alejandro Garnacho continua a essere al centro dei rumors di mercato: stando ai media inglesi, il Chelsea starebbe pensando di presentare un’offerta al Manchester United prima della fine del mercato di gennaio. Il giovane esterno argentino, intanto, ha giocato ieri tutta la gara di Europa League contro i Rangers. «Se è stata la sua ultima partita? Ad oggi è un giocatore del Manchester United, vediamo nei prossimi giorni - non si è sbilanciato il tecnico Ruben Amorim - Penso stia migliorando sotto ogni aspetto e ha il potenziale per crescere ancora».