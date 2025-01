IL PIZZINO SPOT di Urgo: Le tre istantanee Le immagini che restano nella memoria della vittoria del Napoli sulla Juventus...

Di Napoli-Juventus del 25 gennaio 2025 al Maradona, mi restano immagini e parole, timori e gioie quante ne volete. Ma soprattutto porterò con me tre istantanee, non adeguatamente rilevate dai commentatori di turno. La prima è il saluto tra Antonio Conte e Thiago Motta prima della partita: freddo e scostante, formale quanto basta da apparire di circostanza, pensieri affatto benevoli dietro un gesto. La seconda è Romelu Lukaku che dopo il gol su rigore zittisce i molti supporters bianconeri che lo avevano beccato per tutta la partita. E l'ultima è l'esultanza finale senza un briciololo di livore di Cyril Ngonge.