Buongiorno potrebbe rientrare con la Roma: Olivera ha bisogno di tempo Il difensore centrale verso la convocazione per la sfida di domenica sera

Scalpita Alessandro Buongiorno. È stanco di stare a guardare il difensore azzurro. Ormai è fuori da un bel po’ dai giochi l’ex Torino. Si sperava in recupero veloce ed, invece, anche con la Juventus è andato in tribuna. Poi è sceso in campo per festeggiare il successo con i compagni visto che la partita con la Signora, da torinista, la sente tanto. Il centrale sta recuperando. Sta lavorando col gruppo e domani alla ripresa continuerà ad allenarsi regolarmente. Sperando di poter andare almeno in panchina contro la Roma. Soffre ancora un po’ quando salta. Come diceConte, la decisione la deve prendere lui assieme allo staff tecnico.Deve ancora aspettare Olivera. Che dopo il problema in allenamento ne ha ancora per un mese. Stava andando alla grandema la lesione del soleo della gamba sinistra l’ha fermato. Un peccato. C’è da capire se il club interverà sul mercato per prendere un sostituto fino al suo rientro visto che Spinazzola è solo.