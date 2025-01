Il Galatasaray ha provato a comprare Osimhen in anticipo: no del Napoli Offerti 65 milioni, ma la clausola è già fissata e ammonta a 75. Discorso rinviato all'estate

Il Galatasaray ha fatto il “tentativo”, ma non è andato a buon fine. La squadra turca ha ha provato ad acquistare Victor Osimhen, che attualmente detiene in prestito. L’offerta al Napoli sarebbe stata da 65 milioni di euro al Napoli, 10 in meno rispetto al valore della clausola inserita nel suo contratto e già attiva per la finestra di gennaio, ma De Laurentiis ha gentilmente declinato la proposta. Una proposta che era facilmente prevedibile: il Galatasary ha registrato l’intenzione di Victor di concludere la stagione a Istanbul e ci ha provato sperando di ottenere uno sconto. Ovviamente il Napoli ha preferito aspettare. L’attaccante sta andando a ottime medie, è nel pieno del vigore fisico ed è ancora giovane (26 anni compiuti a dicembre): va da sé che il presidente preferisca attendere l’estate così da ottenere per intero l’ultima somma stabilita prima della cessione in prestito in Turchia, avendo giàridotto la clausola da 120 a 75 milioni.

A gennaio, quindi adesso, soltanto il Gala avrebbe avuto la possibilità di acquistare Osimhen versando 75 milioni (con il suo consenso, certo), mentre gli altri club eventualmente interessati avrebbero dovuto investire 81 milioni. Sicuramente i turchi ci riproveranno in estate.