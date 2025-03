Meret è vicino al rinnovo. Discorso rinviato per Anguissa Il Napoli è concentrato sul presente, sul finale di stagione, ma anche al futuro

Il Napoli è concentrato sul presente, sul finale di stagione, ma anche al futuro. La società sta valutando diversi nomi per l’estate, ma punta anche a blindare alcuni giocatori già presenti in organico. E’ il caso, ad esempio, di Alex Meret, il cui rinnovo è ormai definito e solo da formalizzare ufficialmente. Per il prolungamento del portiere le parti avevano già raggiunto un accordo verbale a fine 2024, poi le trattative si sono prolungate. Ora tutti gli aspetti sono stati risolti. L’accordo sarà fino al 2027 con opzione per il 2028 a favore del Napoli. Nei prossimi giorni arriverà l'annuncio ufficiale. Il futuro azzurro di Frank Anguissa non è così certo. L’opzione biennale di rinnovo è stata già esercitata, quindi il centrocampista è legato al Napoli fino al 2027, ma i dialoghi per un nuovo contratto fino al 2029 nelle ultime settimane non hanno portato ad alcuna novità. Le parti si stanno confrontando sull’ingaggio, ma non c’è ancora alcun accordo e se ne riparlerà in estate. Intanto la squadra ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno: rientrati tutti i nazionali, si aspettano solo Olivera e Anguissa.