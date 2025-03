IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Piedi per terra Gli allenatori di calcio sono strane creature...

Gli allenatori di calcio sono strane creature. Sarà che stanno così sotto i riflettori quando salgono gli scalini del successo o anche solo della popolarità - non necessariamente ai vertici calcistici nazionali e internazionali - che sviluppano, in una elevata percentuale di casi, una forma di ipertrofia dell'Io, che li porta inesorabilmente a commettere errori, talvolta anche grossolani. Ciò li dovrebbe riportare sulla terra, cosa che non sempre accade. Ne sono testimonianze lampanti l'esonerato Thiago Motta - la cui impresa col Bologna dello scorso anno è stata pure ridimensionata da Vincenzo Italiano - e qualcun altro.