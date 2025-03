Anche Okafor si candida per una maglia contro il suo ex Milan Conte ha recuperato anche Neres, ma domenica la coppia d'attacco sarà ancora Lukaku-Raspadori

Bilancio più che positivo per Antonio Conte dopo i ritiri delle nazionali: nessun infortunato e tutti rientrati alla base, ad eccezione di Anguissa e Olivera, alle prese con viaggi intercontinentali e attesi domani a Castel Volturno. Da registrare l'infortunio del terzo portiere Nikita Contini, zero presenze in questa stagione, e che sarà sostituito dal portiere della Primavera Turi. Conte finalmente avrà l'imbarazzo della scelta: nella difficile gara di domenica sera al "Maradona" contro il Milan si va verso la conferma del modulo a due punte, con un probabile 4-4-2 come visto a Venezia.

Dovrebbero, quindi, essere confermati Lukaku e Raspadori in attacco, reduci dalle positive prove con le nazionali. Recuperato Neres, che sarà pronto a gara in corso, ma scalpita anche Noah Okafor: intenso lavoro per lo svizzero durante la sosta. Anche lui, come il brasiliano, si candida per una maglia e per trovare maggiore spazio. La sfida contro la sua ex squadra, che lo ha ceduto in prestito al Napoli, lo carica di ulteriori stimoli. E intanto domenica il presidente De Laurentiis vedrà il sindaco Manfredi per un convegno politico: sarà l'occasione per parlare della concessione dello stadio "Maradona".