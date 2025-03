Il Napoli si prepara al rush finali senza "rivoluzioni" Contro il Milan potrebbe essere schierata la stessa formazione di Venezia. Neres dalla panchina

È ormai tutto pronto per il rush finale: il Napoli si prepara alle ultime 9 giornate di campionato con l'obiettivo scudetto ancora aperto. L'Inter è prima con 3 punti di vantaggio, ma anche i difficili impegni di Coppa Italia e Champions League all'orizzonte. Gestione delle energie per i nerazzurri, mentre la squadra di Conte potrà concentrarsi solo sul campionato. A patto, però, che i partenopei riprendano la marcia vista nel girone d'andata. Una vittoria in 7 partite è troppo poco per ambire allo scudetto, e dopo il deludente pareggio di Venezia serve un cambio di marcia.

Domenica al "Maradona" il big match contro il Milan, che può segnare la svolta del campionato. Finalmente termina l'emergenza infortuni: Conte avrà tutti a disposizione e dovrà solo fare le scelte migliori. Non sono sicuri del posto da titolare gli ultimi due giocatori a rientrare dalle nazionali, ancora attesi a Castel Volturno: si tratta di Olivera e Anguissa. Per il resto, è probabile la conferma della stessa formazione vista a Venezia, quindi con una difesa a 4 e le due punte. Meret in porta, Di Lorenzo terzino destro, Rrahmani e Buongiorno centrali e Spinazzola terzino sinistro. Centrocampo con Politano, Gilmour, Lobotka e McTominay, e in avanti la coppia Lukaku-Raspadori.