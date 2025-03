IL PIZZINO di Gerardo Casucci: DNA bianconero Tudor ha accettato da Cristiano Giuntoli molto meno di quello che rifiutò da De Laurentiis...

Thiago Motta, quello del "miracolo Bologna" dello scorso campionato, è stato esonerato dalla Juventus e al suo posto è stato preso Igor Tudor, che ha firmato un contratto valido fino a fine stagione. Di fatto il tecnico croato guiderà la formazione bianconera per poco più di due mesi, mancando nove partite e non avendo i bianconeri altre competizioni da fare. In altre parole Tudor ha accettato da Cristiano Giuntoli molto meno di quello che rifiutò da Aurelio De Laurentiis dopo l'esonero di Rudi Garcia. Alcune testate giornalistiche del nord hanno esultato, parlando apertamente di DNA bianconero. E così è.