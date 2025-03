IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Pazzi per Conte Tutti vogliono Antonio Conte, nessuno escluso...

Tutti vogliono Antonio Conte, nessuno escluso. O almeno così la raccontano media e social. Qualcuno ha addirittura parlato di società pronte a fare pazzie pur di accaparrarselo e questo nonostante sia sotto contratto col Napoli per altre due stagioni. Ogni omissione da parte del tecnico salentino diventa ammissione di un addio di cui in realtà nessuno ha mai parlato. Chi coltiva questa narrazione, per lo più ad arte, già intravede dissapori profondi tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il suo allenatore. Ma la verità è una sola. Ci sono state cose fatte bene e altre meno, da parte di tutti, Conte compreso.