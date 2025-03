Conte spinge il Napoli verso l'impresa L'obiettivo resta il posto Champions, ma la corsa scudetto è ancora apertissima

Ufficialmente l'obiettivo del Napoli resta il piazzamento Champions: guai a parlare di altro con Antonio Conte, che almeno pubblicamente ricorda i grandi progressi rispetto alla scorsa stagione. Il patto con De Laurentiis è stato sancito la scorsa estate: fondamentale tornare nell'Europa che conta, per riallineare il bilancio e poter investire sulla squadra del futuro. Una sfida che Conte ha accettato, ma che è pronto a rilanciare già da subito. Il sogno scudetto è più vivo che mai, nonostante una certa diffidenza dell'ambiente: la superiorità dell'Inter capolista è evidente, e la squadra azzurra fa i conti con un attacco non all'altezza delle grandi ambizioni.

Ma Conte spinge la squadra all'impresa di inseguire e superare la capolista in queste ultime 9 giornate. Contro il Milan parte un ciclo fondamentale e la vittoria dopo il pari di Venezia è d'obbligo. Romelu Lukaku è tornato carico più che mai dopo il ritorno in nazionale: 3 gol in 2 partite e probabilmente il suo miglior momento stagionale. Solo 10 gol in campionato: pochi per trascinare il Napoli verso lo scudetto. E sarà proprio l'uomo di fiducia di Conte il calciatore chiave per rilanciare gli azzurri, a partire dal big match di domenica al "Maradona".