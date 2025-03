IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Errori di calcolo Va di moda attaccare tutti i giorni Aurelio De Laurentiis, stranamente quasi mai Giovanni Manna...

Nel mondo del giornalismo sportivo sembrano sempre tutti protesi verso una verità ineluttabile che, ovviamente, è spesso soggetta all'opportunismo e alla dimenticanza. Quello che è vero oggi potrebbe, infatti, non esserlo affatto domani e, nella maggior parte dei casi, nessuno se ne dà peso o chiede scusa ai propri lettori. Va molto di moda - come può non essere che così - attaccare tutti i giorni Aurelio De Laurentiis (stranamente quasi mai Giovanni Manna) su media e social per i mancati acquisti di gennaio, ma nessuno che spenda una parola sulle fondamenta fatte male a causa di manifesti errori di calcolo.