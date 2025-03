Spinazzola si ferma, pronto Olivera. Neres e Anguissa partono dalla panchina Nemmeno Okafor è al meglio, ma saranno tutti in panchina tranne l'esterno ex Roma

La sosta rimane un’incognita, ma le due settimane di pausa fanno ritrovare a Conte un Napoli senza più infortunati, ad eccezione del terzo portiere Contini, e soprattutto con alcuni azzurri carichi e pronti a rilanciarsi. Su tutti la coppia d’attacco Lukaku-Raspadori, entrambi a segno con Belgio e Italia e che vanno verso la conferma per il big match Antonio Conte ritrova finalmente David Neres ma almeno per questa gara conferma il 4-3-3 col brasiliano in panchina. Dunque Meret in porta, difesa a quattro con Rrahmani affiancato da Buongiorno, con Di Lorenzo a destra. Spinazzola non è al meglio, per cui tornerà Olivera (nella foto) dal 1’ nel ruolo di terzino destro. Sugli esterni ancora Politano da un lato mentre a centrocampo oltre Lobotka e McTominay dovrebbe toccare ancora a Gilmour. Infine in attacco fiducia al tandem Lukaku-Raspadori, con Neres pronto a entrare nella ripresa.