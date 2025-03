Tre grandi ex stasera al "Maradona": ci saranno Alemao, Careca e Lavezzi Serata di gala a Fuorigrotta per Napoli-Milan. Ci sarà anche un ricordo per il giovane Diego De Vivo

Serata di gala al "Maradona", la sfida al Milan evoca i grandi appuntamenti del passato: e quello delle 20.45 non sarà da meno, con il Napoli che scenderà in campo conoscendo già il risultato dell'Inter, che sfiderà l'Udinese, e che tenterà l'assalto alla vetta. Conte ha spiegato che sarebbe da folli non pensare allo scudetto, confermando quindi le ambizioni da primato. A Fuorigrotta sfileranno tre grandi ex: gli eroi dell'era Maradona, Alemao e Careca, ma anche il Pocho Lavezzi, arrivato nelle ultime ore in Italia. Prima della partita, invece, un ricordo per il giovane calciatore Diego De Vivo. E ieri Antonio Conte ha fatto il punto sui recuperi in conferenza stampa.