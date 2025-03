Conte: "Sono arrivate delle risposte importanti" L'allenatore del Napoli dopo la vittoria col Milan: "Dominato nel primo tempo. Futuro? Vedremo"

«Abbiamo dominato il primo tempo contro un’ottima squadra, partita con ambizioni di scudetto e che a gennaio si è rinforzata. Nella ripresa, siamo partiti bene. Ho forzato Anguissa, che non ha giocato in nazionale per infortunio, perché McTominay è dovuto rimanere fuori. Neres non giocava da tanto ed è rimasto in campo 80 minuti. Mi sono preso dei rischi e nel finale siamo calati. Questa vittoria è importante perché ci lascia in scia all’Inter e mette ulteriore distanza sulla quinta. L’obiettivo iniziale era quello di entrare in Europa». Queste le parole di Antonio Conte.

«La prossima sfida, contro il Bologna, sarà durissima. Ora però dobbiamo crederci. Davanti abbiamo una corazzata, che potrebbe fare un campionato a parte - aggiunge il tecnico azzurro -. Per noi sarà importante recuperare tutti i giocatori. In questo caso, potremo dire la nostra. Oggi non era facile giocare dopo l’Inter e contro una signora avversaria. Oggi sono arrivate risposte importanti. Oggi saremmo dovuti partire con un 4-4-2 con Raspadori davanti e McTominay sulla sinistra. Oggi mi è venuto il mal di testa, ma sono contento dei miei ragazzi». Infine, una considerazione sul suo inserimento in città. «Il mio ambientamento a Napoli è stato perfetto, al di sopra delle aspettative - conclude -. Sono stato accolto benissimo fin da subito. Ho ricevuto tanto fin dal ritiro, senza aver ancora dato niente. In parte abbiamo restituito quell’entusiasmo. Stiamo facendo qualcosa di miracoloso e a fine stagione vedremo».