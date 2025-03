Il Napoli ci crede nel segno di Lukaku: quando segna si vince sempre 11 gol in campionato per l'attaccante, con altrettante vittorie per gli azzurri

Il Napoli c'è, non molla e prosegue il sogno scudetto. L'Inter resta davanti a 3 punti, ma con un numero maggiore di impegni, a cominciare da quello di mercoledì in Coppa Italia contro il Milan, nelle semifinali d'andata: per non parlare della Champions League che incombe. Gli azzurri hanno meno partite e un calendario sulla carta favorevole, ma non a partire dal prossimo turno. Lunedì l'insidia Bologna, in piena corsa Champions e reduce da cinque vittorie consecutive. Una sfida che potrà dire molto, e che il Napoli giocherà conoscendo ancora una volta il risultato dei nerazzurri, impegnati sabato in casa del Parma. Conte, però, ha dato ancora un po' di riposo alla sua squadra. Ieri e oggi, con la ripresa fissata per mercoledì. E Conte ora può contare su un Lukaku più continuo in zona gol: col Milan l'undicesima rete in campionato, e con una coincidenza particolare. Ogni volta che il belga va a segno il Napoli vince. Un'altra conferma di come il seppur discusso attaccante sia fondamentale per gli azzurri.