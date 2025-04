IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Neanche per sogno La squadra partenopea non è da scudetto perché non ha le qualità né in campo né in panchina...

Il Napoli ha vinto, evviva il Napoli? No, neanche per sogno. Come ho già detto la squadra partenopea non è da scudetto, sia perché non ha le qualità né in campo né in panchina per conquistarlo e sia perché non lo merita per quanto mostrato in almeno 5 secondi tempi, indegni, né più né meno di quello giocato contro il Milan al Maradona, ma solo meno fortunati. Aggiungo che aveva perso Scott McTominay all'ultimo minuto per un attacco febbrile, aveva il suo sostituto, l'annoiato Zambo Anguissa, a mezzo servizio, e il sostituto del sostituto, il tordo Philip Billing, che non ha convinto.