Il Napoli guarda al Dall'Ara, ma tiene banco il futuro di Antonio Conte Dopo le parole dell'allenatore di domenica sera, Juventus e Milan restano alla finestra

Ancora un giorno di riposo per il Napoli, che tornerà in campo lunedì nella difficile trasferta in casa del Bologna, e che intanto questa sera si metterà comodo davanti la tv per seguire i prossimi avversari, in campo stasera nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Empoli. Domani a Castel Volturno la ripresa degli allenamenti, con Conte che attende buone notizie da McTominay e Lobotka, usciti malconci dalla sfida contro il Milan di domenica. Lo scozzese non è stato nemmeno convocato a causa di un virus intestinale, mentre lo slovacco è uscito dal campo con dei forti crampi.

Per entrambi non ci sono preoccupazioni. Qualcuna, invece, la hanno i tifosi del Napoli: le parole di Antonio Conte rilasciate nel post gara col Milan lasciano aperta ogni possibilità sul futuro dell'allenatore azzurro. Quel "vedremo" ingolosisce le due squadre che maggiormente stanno osservando il tecnico pugliese: si tratta di Juventus e Milan, che sono alla finestra e attendono sviluppi. Conte ha altri due anni di contratto, ma fa capire di volere garanzie solide per la prossima stagione: a partire da una rosa strutturata per il ritorno in Champions. Una risposta che solo De Laurentiis potrà dare, per rassicurare tecnico e tifosi.