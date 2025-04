Napoli, a Bologna con un fattore psicologico da dover considerare Gli azzurri scenderanno in campo conoscendo già il risultato dell'Inter: e non sarà l'ultima volta

Una corsa scudetto più viva che mai, ma prima un difficile ostacolo da superare: dopo aver battuto il Milan il Napoli si prepara all'impegnativa trasferta di lunedì sera in casa del Bologna. La squadra di Italiano è al quarto posto e sogna la Champions: inoltre è reduce da 5 vittorie consecutive, e questa sera sarà impegnata nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Empoli. Una partita che Antonio Conte seguirà con attenzione in vista dello scontro con una delle formazioni più in forma del campionato.

Il Napoli scenderà in campo già conoscendo il risultato dell'Inter, che sabato sfiderà il Parma: un fattore che può dare ulteriore pressione in casa di vittoria dei nerazzurri, ma anche entusiasmo e stimoli se la squadra di Inzaghi dovesse fermarsi. Intanto domani la ripresa degli allenamenti: sono da valutare McTominay e Lobotka. Il primo non ha giocato contro il Milan a causa di un virus intestinale, mentre lo slovacco è uscito dolorante per crampi nella gara di domenica sera al "Maradona". Entrambi non destano preoccupazioni e dovrebbero essere subito recuperati.