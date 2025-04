IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Miracolo a Napoli Contro il Milan al Maradona il Napoli ha avuto contro prima sé stesso, poi il Milan e l'arbitro...

Nella partita contro il Milan al Maradona il Napoli ha avuto contro prima sé stesso, poi il Milan (che nel secondo tempo lo ha stradominato) e infine un arbitro - checchè ne dica qualcuno - mediocre, milanese e che ha fatto di tutto per favorire i rossoneri, compreso assegnare un rigore al recidivo Theo Hernandez secondo i vecchi canoni di quelli regalati al principe dei cascatori Juan Cuadrado, battente però allora bandiera bianconera. Il vero miracolo è che il Napoli sia ancora lassù, avendo giocato una sola competizione e per non più di 45' a partita. Praticamente mezzo campionato fuori.