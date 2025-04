Napoli, oggi la ripresa con tre azzurri da valutare Non preoccupano McTominay e Lobotka, mentre Spinazzola dovrà smaltire un problema muscolare

È un Bologna in grande forma quello che lunedì sera affronterà il Napoli in un match decisivo per la corsa scudetto. Gli azzurri scenderanno in campo conoscendo già il risultato dell'Inter, che giocherà sabato contro il Parma. La squadra di Italiano ieri ha travolto l'Empoli nella semifinale d'andata di Coppa Italia: un segnale d'avviso per Conte, che ha seguito il match in tv e che da oggi comincerà a preparare la sfida del Dall'Ara. Ripresa degli allenamenti oggi, con McTominay e Lobotka che dovrebbero essere pienamente recuperati, mentre resta da valutare Spinazzola, alle prese con una contusione al polpaccio.

Anche lui, comunque, dovrebbe essere disponibile per lunedì. Intanto tiene banco il doppio tema infrastrutture: mentre l'assessore Cosenza attende una relazione sull'apertura del terzo anello dello stadio "Maradona" entro fine mese, il presidente De Laurentiis si appresta a scegliere l'area per la costruzione del nuovo centro sportivo. Qualiano potrebbe aver scavalcato Monterusciello, Castel Volturno e Acerra. Il progetto prevede anche un piccolo stadio per ospitare le partite della Primavera. Si attende l'annuncio ufficiale, senza escludere altri possibili colpi di scena.