IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Meno punti e gloria il Napoli ha smesso di castigare le piccole per andare meglio con le grandi...

Se gli azzurri fossero quelli dell'ultima parte del girone d'andata e della prima di quello di ritorno, oggi avrei la certezza matematica che quella contro il Milan di domenica scorsa era l'ultima partita veramente insidiosa da qui fino alla fine del campionato. Ma non è così. Vuoi per gli infortuni a ripetizione avuti, vuoi per l'immane spreco di avere uno come Raspadori in squadra e non utilizzarlo e vuoi, infine, per tornare al grande amore tattico di Antonio Conte, il 3-5-2, certo è che il Napoli ha smesso di castigare le piccole per andare meglio con le grandi, ma con molti meno punti e senza gloria.