"Regalo" dell'Inter: per il Napoli nuove motivazioni in vista di Bologna Domani sera al "Dall'Ara" gli azzurri hanno la possibilità di portarsi a -1 dalla capolista

Da Parma è arrivato un regalo inaspettato: L'Inter si ferma sul pari al "Tardini", regalando al Napoli la possibilità di portarsi a -1 dal primo posto in classifica. Aumentano le motivazioni per gli azzurri in vista del monday night di domani al "Dall'Ara" contro il Bologna. Adrenalina in aumento, così come il tasso di difficoltà: la squadra di Italiano è in questo momento la più in forma del campionato assieme alla Roma. I rossoblu sono reduci da 6 vittorie consecutive, Coppa Italia compresa, e hanno trovato solidità difensiva, riuscendo a essere devastanti in attacco. Tuttavia per il Napoli l'occasione è ghiotta: vincere domani significherebbe tornare a rivedere i 3 punti in trasferta dopo quasi tre mesi e soprattutto mettere seriamente pressione all'Inter. Tuttavia, la frenata dei nerazzurri consente di limitare i danni in caso di mancata vittoria. Conte, che non farà la conferenza stampa di presentazione del match perché squalificato, dovrebbe confermare il 4-3-3 vittorioso contro il Milan, con Neres nel tridente assieme a Politano e Lukaku. Ballottaggio Gilmour-Anguissa a centrocampo, con Spinazzola verso il recupero ma solo per la panchina.