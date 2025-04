Il 4-3-3 l'arma giusta per battere il Bologna: Raspadori arma a gara in corso La scelta del modulo per tentare di avvicinarsi all'Inter sarà decisiva nella gara di domani sera

È il momento di tornare a vincere in trasferta e di mettere seriamente in crisi il primato dell'Inter. Il Napoli ha la grande occasione di portarsi a -1 dall'Inter nella sfida di domani sera al "Dall'Ara" contro il Bologna. La capolista inizia a dare segnali di cedimento, e gli azzurri avranno poi un calendario sulla carta favorevole, senza gli impegni delle coppe che toglieranno altre energie ai campioni d'Italia. Per il Napoli è il tempo di osare e ritrovare i 3 punti lontano dal "Maradona", che mancano ormai dal 18 gennaio, quando arrivò il successo in casa dell'Atalanta. Altra epoca, prima dell'emergenza infortuni che ha condizionato questi ultimi due mesi. Stavolta Conte avrà l'intera rosa a disposizione, anche se Spinazzola non è ancora al meglio. Decisiva la scelta del modulo, con il 4-3-3 vincente col Milan che dovrebbe essere confermato. Anguissa si candida per un posto da titolare a centrocampo, ma c'è la concorrenza di Gilmour. Con il tridente, invece, è scontata la presenza di Neres ancora dal primo minuto. Di nuovo in panchina, salvo sorprese, Giacomo Raspadori: lasciato a guardare da Conte nel match col Milan, ma efficace arma a gara in corso nel fare coppia con Lukaku, che cerca il suo sesto gol al Bologna.