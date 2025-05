Napoli, sale l'attesa: tra Parma e San Siro una sfida nella sfida Gli azzurri si preparano alla sfida del "Tardini": lo scudetto si avvicina. Tifosi in ansia

La vigilia, la grande attesa: Napoli vive un sabato intenso aspettando la sfida di domani sera al "Tardini" contro il Parma. Gli azzurri sentono lo scudetto vicino, ma sarà obbligatorio tornare alla vittoria dopo il deludente pareggio interno col Genoa. Una sfida nella sfida, quella che l'Inter giocherà in casa contro la Lazio: tutti in contemporanea domani sera alle 20.45. I nerazzurri inseguono a un punto di distacco, e di fronte si troveranno la squadra di Baroni, che vuole provare l'ultimo assalto alla zona Champions League. Conte, che tra poco parlerà in conferenza stampa, chiederà di non guardare a San Siro.

Concentrazione massima, ma sarà difficile tenere a bada una tifoseria che già sogna. Qualche preparativo in città si inizia a vedere: una vittoria del Napoli e la sconfitta dell'Inter potrebbe già consegnare lo scudetto, con una giornata d'anticipo. Ecco perché il "Tardini" sarà strapieno: quasi 5mila tifosi partenopei sugli spalti, con i 3.500 che riempieranno il settore ospiti sold out da giorni. Conte non avrà Buongiorno, Juan Jesus e Lobotka: la scelta dovrebbe essere per la stessa formazione che domenica al "Maradona" ha pareggiato col Genoa.