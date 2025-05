IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Previsioni del tempo La formazione iniziale del Napoli contro il Parma diceva già tutto della partita

La formazione iniziale del Napoli contro il Parma diceva già tutto della partita che sarebbe seguita: un portiere senza la fiducia della società (in caso contrario sarebbe stato rinnovato sei mesi prima), un terzino sinistro nel ruolo di centrale mancino, una neoala sinistra tornata a fare il terzino, l'unico vero incursore di centrocampo a fare l'esterno (ancora sinistro), col risultato di escluderlo dal vivo del gioco, e una prima punta (per sua stessa e ripetuta ammissione) a far da seconda, in nome del fatto che non avendo una prima (scelta da Conte) da 20-25 gol, quest'ultima aveva bisogno di una spalla.