Il PIZZINO di Gerardo Casucci: Primi al ribasso L'andamento del Napoli in questo campionato pone una serie di riflessioni

La più bassa quota scudetto dopo quasi 20 anni; allora il condottiero fu un tal José Mourinho che, come Antonio Conte, è uno specialista in questo genere di imprese. Il più basso numero di gol segnati per una (potenziale) vincitrice del campionato di serie A. Il più basso numero medio di sostituzioni a partita da quando è stato allargato il numero a 5, per una squadra che ha condotto in testa gran parte della competizione e mirava a ottenere non il massimo risultato, ma anche solo un piazzamento tra le prime 4 (e poi "qualcuno" si lamenta pure che i ragazzi sono miseramente scoppiati). Insomma, primi al ribasso, e vedremo se è stato un male.