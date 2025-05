Napoli-Cagliari, nessuno vuole mancare: nemmeno i giocatori Mentre i tifosi vanno a caccia dei biglietti, Juan Jesus Buongiorno e Lobotka provano a rientrare

Vogliono esserci tutti: nessuno vuole mancare. Sia sugli spalti, che in campo. Tifosi del Napoli disperati alla ricerca di biglietti per la gara di venerdì al "Maradona". Non c'è ancora l'annuncio del sold out, e quindi della chiusura vendite, perché si spera nell'apertura del settore ospiti, che è comunque formalmente aperto e che quindi dovrebbe rimanere a disposizione dei tifosi ospiti. Nel caso si recupererebbero circa 3mila posti. In ogni caso già da giorni è impossibile acquistare i biglietti, nonostante la vendita libera partita ieri. Ma anche i giocatori vogliono esserci: Juan Jesus ha annunciato il suo ritorno sui social: dovrebbe andare in panchina.

Lo stesso proverà a fare Buongiorno, così come Lobotka. Tutti e tre, di certo non al meglio dopo i rispettivi problemi fisici, difficilmente potranno candidarsi a un posto da titolare. E intanto la vigilia si avvicina: nonostante la squalifica Conte parlerà domani in conferenza stampa, per una giornata di preparativi e attese. Procede l'installazione dei tre maxi schermi in città e degli oltre 40 previsti nei vari comuni della provincia. Il Comune di Napoli ha stanziato 250mila per la serata del possibile quarto scudetto, così come il club sta facendo per il "Maradona". Sempre Cagliari permettendo: sarebbe un delitto rovinare una festa che ormai annunciata.