Napoli campione d'Italia: tutte le dichiarazioni dei protagonisti Da Conte a De Laurentiis, passando per McTominay e Di Lorenzo

Questa la gioia e l'emozione dei protagonisti azzurri dopo il successo sul Cagliari e la conquista del quarto scudetto della storia del Napoli.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis racconta la sua felicità: "Mi sento più leggero, perchè vincere il quarto scudetto è molto significativo. Vuol dire che stiamo portando la cultura del lavoro del Sud per competere con le forze del Nord"

"Ho contattato Conte già a gennaio dello scorso anno, ma lui mi disse che avrebbe preferito venire a giugno per costruire la squadra insieme. Ci siamo riusciti e lo ringrazio perchè è un grande allenatore e ha fatto un lavoro straordinario. Mi farebbe molto piacere se lui ci guidasse anche l'anno prossimo in Champions"

"Oggi i bambini di Napoli indossano in maniera fiera la maglia del Napoli. E questo per me è la gioia più grande perchè i ragazzi sono il nostro futuro. Napoli è una città meravigliosa che ha una mentalità vincente, perchè anche quando c'è difficoltà o disperazione, questo popolo riesce sempre a uscirne fuori e creare sempre un orizzonte meraviglioso. Viva Napoli e viva la napoletanità"

"Continueremo a guardare avanti con l'ambizione di costruire una squadra sempre più competitiva per raggiungere obiettivi ancor più prestigiosi. Ma adesso fatemi festeggiare lo scudetto e il mio compleanno con questa meravigliosa città"

Antonio Conte ringrazia il suo gruppo: "Questi ragazzi sono stati fantastici. Stasera non era semplice perchè c'era una attesa e una tensione straordinaria. E' un stato un successo meraviglioso che i miei calciatori meritano perchè molti si sono rimessi in gioco dopo due anni ed hanno dato il massimo fino alla fine"

"Sicuramente è stato lo scudetto più difficile e stimolante della mia carriera. Venire a Napoli e ricostruire un progetto importante al primo anno era veramente inaspettato e bellissimo. Vincere a Napoli è difficilissimo e se questo gruppo è riuscito a farlo di nuovo dopo due anni significa che siamo di fronte ad uomini di spessore assoluto"

"Io e il Presidente De Laurentiis abbiamo un grande rapporto anche con le nostre famiglie. Dicono che io sia un vincente, ma è un vincente anche lui. Siamo due vincenti e quest'anno insieme abbiamo conquistato uno scudetto strepitoso"

Giovanni Di Lorenzo: "Napoli aveva bisogno di Conte per tornare in alto. Il mister è un fenomeno, un allenatore eccezionale e ci ha riportato al successo. Essere il capitano di questa squadra mi rende orgoglioso. Ho vinto il secondo scudetto con la fascia sul braccio e per me è un onore immenso"

Scott McTominay, MVP della Serie A 2024/25: "E' incredibile quello che stiamo vivendo. Siamo stati ripagati da tantissimi sacrifici e queste emozioni sono fortissime"

"Sono contento di questo riconoscimento personale, ma quello che ci rende felici è soprattutto lo scudetto. Bisogna ripeterci anche nella prossima stagione perchè vogliamo ancora vivere questa gioia. Adesso andiamo a festeggiare perchè ce lo meritiamo"

Giacomo Raspadori: "Sono veramente in estasi, la percezione di quello che sta succedendo è altissima e indescrivibile. E' stata la notte più emozionante al Maradona da quando sono a Napoli. Vincere due scudetti in azzurro è semplicemente inebriante"

Matteo Politano: "E' una gioia immensa, ancora più grande di quella di due anni fa perchè nel 2023 vincemmo con anticipo. Oggi abbiamo conquistato questo scudetto davanti al nostro pubblico, con la spinta del popolo napoletano. Abbiamo scritto ancora la storia"