IL PIZZINO di Gerardo Casucci: L'idillio finito A Napoli non si fa in tempo a festeggiare lo scudetto che l'allenatore fa subito le valigie...

A Napoli ogni volta che si vince uno scudetto è così: non si fa in tempo a festeggiare che l'allenatore fa subito le valigie. Era già successo con Luciano Spalletti e pare succederà ancora con Antonio Conte, l'uomo della provvidenza, dopo una stagione a dir poco vergognosa. Cosa non abbia funzionato tra presidente e nuovo allenatore non è dato sapere, anche se l'inqualificabile mercato invernale degli azzurri aveva aperto nella casa comune una crepa da far invidia al bradisismo di Pozzuoli. Quello che è certo è che l'idillio sembra essere definitivamente finito e con esso tutto il futuro della storia.