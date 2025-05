Alla cena per lo scudetto le parole di addio di De Laurentiis per Conte Il presidente: "Gli auguro altri successi, è una persona che merita rispetto"

La grande emotività della sfilata sul Lungomare e l'abbraccio dei tifosi ha sicuramente colpito Antonio Conte, apparso colpito dall'entusiasmo di un intero popolo. Emozioni che però non sono servite a fargli cambiare idea. Nonostante le parole spese pubblicamente da Lukaku, Di Lorenzo e Oriali, l'allenatore azzurro avrebbe confermato la sua voglia di addio al presidente De Laurentiis. L'occasione ieri sera, nell'ennesima festa per lo scudetto.

Stavolta a via Manzoni in una maxi cena con centinaia di invitati. Niente da fare, quindi: Conte avrebbe motivato la decisione come scelta personale, andando quindi al di là di motivazioni tecniche o del rapporto con il presidente. E a conferma sono arrivate le belle parole di De Laurentiis al momento del brindisi: "Mi auguro che anche Conte nella sua vita professionale continui sempre a mietere successi, perché è un uomo che merita rispetto". Parole che sanno di addio ormai sancito: i due oggi discuteranno a Roma di una pacifica risoluzione consensuale, nonostante i due anni ancora di contratto. Poi De Laurentiis dovrebbe virare su Allegri, anche se c'è un'ipotesi che porterebbe anche a Italiano del Bologna.