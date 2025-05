America's Cup, Dalton: "Gente di Napoli straordinaria" Il numero uno di New Zealand stregato dalla città

Stregato dai luoghi, ma anche dalla gente e dall'atmosfera, il numero uno di New Zealand che fa i complimenti alla città "per la vittoria del campionato di calcio". "Abbiamo visto delle immagini fantastiche in tv, il tour in autobus di due giorni fa... È incredibile. La gente di Napoli e il sostegno che abbiamo visto per la squadra di calcio: non ho mai visto tanto in vita mia. Speriamo che sia lo stesso per l'America's Cup". In attesa dell'apertura delle iscrizioni, il numero uno di New Zealand ha poi palesato la speranza di vedere in azione "più di un team italiano", a partire da Luna Rossa. "Un concorrente straordinario - sostiene Dalton - Sono ottimi amici e li consideriamo probabilmente i nostri più grandi rivali. Quindi non è certo impossibile - conclude - vedere una finale a Napoli, tra due anni, tra Luna Rossa e Team New Zealand