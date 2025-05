America's Cup, Acen: "Occasione straordinaria per città e suo futuro" Lancellotti: "Vetrina internazionale, grande ritorno di immagine"

"Siamo grati al governo Meloni e all'Amministrazione Manfredi per la straordinaria occasione che rappresenta l'America's Cup per la nostra città. Si tratta di una vetrina internazionale, che attrarrà velisti e turisti da tutto il mondo, consegnando al nostro territorio un ritorno di immagine e visibilità internazionale che confermano il valore e la credibilità del brand Napoli".

Così Angelo Lancellotti, a margine dell'evento di presentazione dell'America's Cup, che si disputerà nella primavera e nell'estate del 2027. "Colgo l'occasione per sottolineare che all'atto del suo insediamento, avevamo chiesto al sindaco Manfredi di offrire una vision alla città, per il suo presente e, soprattutto, per il suo futuro. Come costruttori ritenevamo e riteniamo fondamentale restituire alla città le prospettive che le sono state indebitamente negate, troppo a lungo. Oggi, osserviamo che, oltre a risanare le casse, l'amministrazione Manfredi, grazie anche a una ritrovata sinergia con il Governo nazionale, è riuscito ad andare oltre, collocando la città tra le più visitate capitali europee, con uno slancio sui servizi e le infrastrutture importanti".

"Sono certo - ha continuato - che la felice sinergia istituzionale e le capacità delle istituzioni coinvolte consentiranno crescita e sviluppo sociale ed economico e, come appare immaginabile da quanto ha spiegato il sindaco, sarà possibile cambiare il volto della città e della linea di costa, da Bagnoli a Pietrarsa, consentendo di arricchire l'assetto infrastrutturale dell'area metropolitana con opere e interventi di utilità pluriennale, che andranno a beneficio di cittadini e imprese, anche al di là degli eventi sportivi".