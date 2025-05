Prima richiesta di Conte: Juan Jesus rinnova il contratto di un anno Scattata l'opzione per il difensore brasiliano, che è un fedelissimo dell'allenatore

Tramite un comunicato ufficiale, il Napoli ha reso noto di aver prolungato il contratto di Juan Jesus anche per la stagione 2025/2026.

Come si legge nel comunicato ufficiale infatti, “Juan Jesus in azzurro anche per il prossimo campionato. Il Napoli ha esercitato il diritto di opzione e ha prolungato il contratto del difensore azzurro per la stagione 2025/26”.