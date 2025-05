IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Che goduria! La Juventus beffata dalla riconferma di Conte alla guida del Napoli e ora è nei guai...

"I tifosi della Juve sono arrabbiati, perché dicono che Conte l'ha usata per interessi personali". Massimo Brambati ha risposto: "E' una stupidata allucinante. Le notizie sulla Juve sono uscite dalla Juve, non da lui. E' stato contattato, certo, sicuramente più di una volta, non ultimo secondo me dopo l'incontro con ADL, e Chiellini ci è rimasto malissimo di quello poi che gli ha detto Antonio. Si è trovato di fronte un presidente che non aveva nessuna intenzione di mandarlo via. La Juve doveva ripartire da Conte lo scorso anno, quando lui era ancora a casa e non aveva nessuno. Invece ora lo vai a cercare quando il prezzo è alle stelle'". Che goduria!