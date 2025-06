La nuova Champions è dura, ma il Napoli si sta già preparando La sonora sconfitta dell'Inter in finale è un allarme: gli azzurri dovranno prepararsi al meglio

C'erano anche i tifosi del Napoli a tifare Paris Saint Germain nella finale di Champions League stravinta contro l'Inter. E' di fatto un gemellaggio l'amicizia tra partenopei e parigini, suggellata dal gol di Kvaratskhelia, che ha contribuito a seppellire l'Inter e lasciare i nerazzurri senza trofei. Una disfatta che lascia il Napoli ancora sotto i riflettori, con i super favoriti della stagione a bocca asciutta. Ma nella prossima stagione toccherà alla squadra di Conte cimentarsi con la nuova Champions, competizione lunga e difficile. Un cambio radicale di strategia dopo un'annata senza coppe, e soprattutto con le ambizioni che si trasformeranno in pressioni che Conte dovrà gestire. Si riparte comunque nel modo giusto: la sola strada è rinforzare la squadra.

Si comincia col fuoriclasse belga Kevin De Bruyne, che nonostante i 33 anni suonati può portare classe nel Napoli e fare ancora la differenza, soprattutto in Serie A. Imminenti le visite mediche. Il prossimo grande obiettivo è un attaccante di peso da affiancare a Lukaku. Piace il canadese David, col quale ci sarebbe una trattativa avanzata, ma si parla anche del fenomeno svedese Gyokeres. Tuttavia bisognerà fare i conti con la convivenza con Lukaku, che resta per ora al centro del progetto. Intanto il difensore Buongiorno lascia il ritiro della Nazionale italiana: non ha ancora recuperato dall'infortunio all'adduttore che lo ha fermato nelle ultime giornate.