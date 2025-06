De Bruyne, le visite mediche possono slittare di qualche giorno Il Napoli potrebbe aspettare la fine degli impegni della nazionale belga a giugno

E finalmente sono arrivati anche i complimenti del ct della Nazionale Luciano Spalletti, che col Napoli ha vinto lo scudetto del 2023. Aveva fatto discutere l'assenza di un messaggio social per la sua ex squadra, ma il commissario tecnico ha spiegato: "Sono ct della nazionale, non ho fatto i complimenti nemmeno all'Inter l'anno scorso. Ma ho mandato un messaggio a Di Lorenzo e ho pianto due ore guardando i bus sul Lungomare, quella così lì mi è mancata".

Un'Italia che giocherà venerdì e lunedì per le qualificazioni ai Mondiali senza il napoletano Buongiorno, che non ha ancora recuperato dal problema agli adduttori. E intanto si è aperta la sessione di mercato di giugno: appena 10 giorni per preparare il Mondiale per club. Il Napoli proverà ad anticipare l'ingaggio di Kevin De Bruyne, anche se sarà ufficialmente svincolato solo tra un mese. Dovrebbero slittare, però, le visite mediche: si parlava già di domani, ma i test - che si svolgeranno a Roma a Villa Stuart - potrebbero essere svolti dopo gli impegni della nazionale belga contro Macedonia e Galles, come per l'Italia venerdì e lunedì.