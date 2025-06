Chi lascia Napoli piange... e invece Conte ha fiutato il pericolo Giuntoli e Spalletti, gli eroi del terzo scudetto, se la passano male: il pugliese invece è rimasto

I protagonisti del terzo scudetto, il ds Giuntoli e l'allenatore Luciano Spalletti, forse già rimpiangono Napoli. Il primo è stato liquidato dalla Juventus dopo due stagioni negative, mentre il ct della Nazionale sembra a un passo dall'esonero dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia. Un pericolo che forse Antonio Conte ha percepito quando sembrava deciso a lasciare il Napoli dopo una sola stagione il campionato vinto. Questa volta De Laurentiis è riuscito a trattenere il suo allenatore, ponendo le basi per un'altra stagione di successi. Un segnale di come il club azzurro finalmente non viene più visto come un punto di passaggio ma una realtà dove è possibile portare avanti un ciclo.

Ci proverà Conte, che però ha chiesto forti garanzie sul mercato: serve una rosa molto rinforzata, sia in quantità che qualità, per affrontare al meglio la prossima Champions, ma anche la Supercoppa e la Coppa Italia. In campionato il Napoli parte sicuramente favorito, e Conte non nasconderà le ambizioni di vittoria. Intanto i tifosi aspettano il primo acquisto ufficiale: non dovrebbe essere De Bruyne, che arriverà nei prossimi giorni, ma il difensore dell'Empoli Marianucci. Visite mediche forse martedì e primo innesto in un reparto che potrebbe vedere l'addio di Rrahmani, tentato dall'Arabia. Intanto Conte si è cautelato con il rinnovo di un anno di Juan Jesus.