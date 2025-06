Lukaku e De Bruyne lanciano il Belgio: poker al Galles in extremis Vittoria sofferta della nazionale di Garcia. Il centrocampista la risolve allo scadere

Il Belgio sfiora la beffa, ma riesce a battere il Galles per 4-3 nel match valido per la quarta giornata del girone J di qualificazione ai Mondiali 2026. A Bruxelles ad aprire le marcature su rigore è il bomber del Napoli, Romelu Lukaku al 15'. Al 19' c'è il raddoppio di Tielemans, prima del tris firmato da Doku al 28'.

Il Galles però non molla e costruisce la rimonta con le reti di Wilson (45'+7), Thomas (51') e Johnson (70'). Nel finale, all'80', il Var annulla un gol a Lukaku, ma all'88' è De Bruyne a regalare i tre punti ai padroni di casa. La nazionale di Rudi Garcia sale a quota 4 in classifica, a tre lunghezze dal Galles, che ha giocato due partite in più.

Classifica: Macedonia del Nord 8; Galles 7; Belgio 4; Kazakistan 3; Liechtenstein 0.