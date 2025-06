Delirio per De Bruyne a Roma: iniziate le visite mediche del nuovo acquisto Il centrocampista belga è arrivato in Italia con un volo privato: accolto da centinaia di tifosi

Kevin De Bruyne è arrivato in Italia. Il centrocampista belga, che nelle scorse settimane ha salutato il Manchester City, si appresta a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il calciatore è arrivato a Roma nella giornata di oggi, giovedì 12 giugno. De Bruyne è arrivato a Villa Stuart accolto da centinaia di tifosi, ha appena iniziato le visite mediche di rito. Il belga, come noto, è reduce dall’esperienza vissuta con la maglia del City. Nella stagione 2024/25, De Bruyne ha giocato un totale di 40 partite mettendo a segno sei gol e offrendo 8 assist.

Welcome Kevin. Il popolo napoletano è pronto a dare il benvenuto a De Bruyne. Il giorno tanto atteso è arrivato. Sembrava essere lontano il tempo per poter ingaggiare un campione di livello mondiale. Ed, invece, oggi il Napoli accoglierà il top player belga a Roma. Alle 9.35 ha lasciato Fiumicino direzione Villa Stuart, era in compagnia di Maurizio Micheli capo scouting del Napoli. L’ex Manchester City dovrà sottoporsi alle rituali visite mediche. Poi incontrerà De Laurentiis per firmare un contratto biennale da 25 milioni di euro complessivi.