Il Napoli lavora alla presentazione di De Bruyne Dovrebbe esserci il mese prossimo, non si esclude allo stadio "Maradona"

I?tifosi del Napoli non vedono l’ora di capire dove e quando Kevin De Bruyne sarà presentato dal Napoli. Il giocatore è andato in vacanza e ci resterà per un bel po’ di giorni prima di cominciare ad allenarsi alla corte di Antonio Conte. De Laurentiis vuole stupire tutti con il suo top player. Vuole dimostrare al mondo intero come si fa comunicazione avendo a disposizione un top player. Sicuramente si dovrà aspettare gli inizi di luglio. Per quanto riguarda il posto è ancora tutto da vedere. Il popolo azzurro sogna il Maradona permettendo a tante persone si gustarsi KDB dal vivo.