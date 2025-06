Non c'è solo il rinnovo di Meret: il Napoli cerca anche un secondo portiere Scuffet è rientrato al Cagliari dopo il prestito, mentre il "terzo" Contini è in scadenza

A?prescindere da Meret, si deve capire chi sarà il suo sostituto e chi la riserva della riserva. Sì perché Scuffet è tornato al Cagliari mentre perContini si è chiuso il ciclo con la scadenza del contratto. Ad Antonio Conte, comunque, non dispiace avere di nuovo come vice il friulano. Scuffet si è comportato bene l’unica volta che è stato impiegato e potrebbe essere fondamentale per le altre competizioni dove non ci sarà eventualmente Meret. Per il terzo poi si vedrà. Sicuramente adesso la priorità resta il titolare del ruolo. Poi si vedrà per gli altri