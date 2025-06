Anguissa alla fine può restare, anche lo vogliono in Turchia Futuro ancora in bilico per il centrocampista camerunense del Napoli, che è tentato dall'addio

Il prolungamento di un altro anno è arrivato tramite l’ormai famigerata “pec”. Intanto Frank Anguissa aveva rifiutato la proposta di rinnovo contrattuale. Un “no grazie, ne parliamo in estate”, che per il Napoli è stata la conferma di una sensazione. Quella che il centrocampista camerunense voglia guardarsi intorno per provare un’esperienza altrove. Per il club azzurro una cosa da non sottovalutare, vista l’importanza del calciatore. Un segnale gli è stato inviato quando il ds Manna gli ha spiegato che nonostante il contratto di breve durata, il Napoli di certo non lo svenderà. Una valutazione “teorica” di 30 milioni, e nel pratico non inferiore ai 20, milione più milionemeno. Un fattore che Anguissa ha considerato, ma intanto offerte che lo hanno davvero tentato non sono arrivate. Si vociferava dell’Arabia, e forse lì che Anguissa guardava per una svolta della sua carriera, soprattutto dal punto di vista economico.

A 29 anni il calciatore è nel pieno della carriera, ma questo non ha smosso gli sceicchi, a quanto pare. Probabilmente non ci sono state proposte interessanti, e per questo oggi l’addio di Anguissa non sembra così scontanto, anzi. Guai,però, a parlare di conferma. Il calciatore sarebbe in contatto con un paio di club turchi, ma non di primo piano. Anche in questo caso si può ipotizzare un’offerta importante dal punto di vista dell’ingaggio. Ovviamente quello di Anguissa col Napoli è importante: guadagna 3.5 milioni, ne vorrebbe almeno 5.5 per pensare di andare via. Non è affatto scontato, soprattutto se non si parla di club turchi. Per quanto riguarda l’Europa, non sembrano esserci margini. Con il fair play finanziario difficilmente Anguissa oggi riceverebbe un’offerta di ingaggio superiore a quello attuale. Per questo Napoli, sicuramente al momento ma forse anche in futuro, rimane per lui il miglior posto dove stare.