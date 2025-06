Venerato a Se dici Napoli: "Grealish? Suggestione. Risolvere rebus Osimhen" L'esperto di mercato in diretta su Canale 16: "Lookman? Non è un nome caldo, così come Chiesa"

E' intervenuto ieri, nel corso di “Se dici Napoli – Filodiretto”, il programma di Canale 16 dedicato al Napoli e ai suoi tifosi in onda tutti i giorni dalle 20.30 su Ottochannel (canale 16 Digitale Terrestre) e in streaming su www.ottochannel.tv, il giornalista Rai ed esperto di mercato Ciro Venerato.

Ndoye: dialogo aperto

“C'è stato un incontro tra gli agenti di Ndoye e i vertici del Napoli alla Filmauro. Non è una sorpresa: anche a Gennaio il Napoli aveva tentato di prendere Ndoye ma Sartori e Fenucci espressero un no categorico. Il Bologna ora parte da una valutazione molto elevata: si parte da 40 milioni per scendere magari a molto meno, poi potrebbero esserci contropartite tecniche che potrebbero piacere ad Italiano, in particolare Raspadori e Zanoli, non tanto Ngonge su cui potrebbe esserci il Torino del suo mentore Baroni. Siamo in una fase importante perché c'è un dialogo aperto coi procuratori.

Lookman, Chiesa, Zhegrova e Grealish

Lookman? Non mi risulta un nome caldo, così come per Chiesa. Sono vere le voci che riguardano Lee Kang-In del Paris Saint Germain.

Zhegrova? Era stato bloccato, forse il Napoli non affonda però perché ha messo altri nomi davanti, idem per Lang che è ancora in lista.

Grealish? Ho ricevuto una secca smentita, così come per Laporte”.

Centravanti: Lucca o Nunez

Poi Venerato ha affrontato anche il capitolo relativo al centravanti: “Il Napoli non affonda ancora perché a bilancio al momento ci sarebbero ancora Osimhen e Simeone: ovviamente qualora dismettesse entrambi prenderà una punta importante e una punta giovane. Nunez e Lucca sono obiettivi reali, ci sono stati discorsi sia con Liverpool e Udinese oltre che con gli agenti. Difficilmente il Napoli spenderà 100 milioni per entrambi, ma sono due giocatori che piacciono. Nunez ha già dimostrato di essere un grande calciatore, Lucca invece viene ritenuto un calciatore in crescita esponenziale, un po' alla Cavani che a Palermo era un giocatore interessante ma non era ancora il Matador".

Capitolo Osimhen

"Bisogna prima avere notizie certe sull'addio di Osimhen - ha spiegato Venerato - : il Napoli aveva praticamente chiuso con l'Al Ahli ma l'attaccante non se l'è sentita. So per certo che gli arabi torneranno di nuovo in pista: le squadre europee che seguono Osimhen per ora non hanno molti margini di manovra. Alla Juve piace Osimhen ma non ha 80 milioni per prenderlo, in Premier ci sono degli interessi ma è alternativo ad altri calciatori, lo seguono Liverpool, Manchester Utd, Arsenal ma non è il primo della lista. Poi c'è il Galatasaray, ma anche in questo caso il calciatore prima di tornare in Turchia vuole aspettare. Permanenza a Napoli? Nel calciomercato mai dire mai, ma con molta franchezza credo non ci sia alcuna possibilità”.

Addio Lobotka e Anguissa

Sulle eventuali uscite di Lobotka e Anguissa: “Lobotka pur avendo una clausola appetibile credo voglia restare, però siamo a Giugno e tutto può accadere. Per Anguissa un mese fa avrei detto che sarebbe andato via: c'era l'Arabia che offriva tanti soldi e li offre ancora, ma il fatto che il Napoli ha congelato profili simili a quelli di Anguissa mi fa pensare. Il Napoli ritiene Sudakov alternativo ad Anguissa: oggi non mi risultano mail e messaggi con lo Shaktar.

Musah? E' alternativo a Billing, non ad Anguissa: il Milan vuole 30 milioni, il Napoli non è lontanissimo, offre 20 più 5 di bonus, ma poi dipende tanto dai bonus. Il Milan mi dice che a metà settimana ci dovrebbe essere un nuovo meeting”.