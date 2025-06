Per arrivare a Ndoye possibile l'inserimento di Zanoli come contropartita Il Napoli sta trattando per l'esterno del Bologna come erede di Kvaratskhelia

Antonio Conte tiene molto all'acquisto di Dan Ndoye, ed è evidente che anche il calciatore svizzero sia intrigato dall’idea di giocare per la squadra campione d’Italia. Tuttavia, tra desideri e realtà si frappone un ostacolo: il Bologna. Il club emiliano non sembra disposto a cedere Ndoye senza ottenere un compenso significativo. La cifra richiesta si aggira attorno ai quaranta milioni di euro, una somma che il presidente De Laurentiis non intende raggiungere. Per questo, il Napoli valuta alternative o soluzioni più vantaggiose per assicurarsi l’attaccante.

Una possibile strada è quella di proporre una contropartita tecnica nell’affare, offrendo Alessandro Zanoli come parte dell’accordo. Il giovane terzino rappresenta un profilo interessante per una squadra come quella allenata da Italiano. Originario di Carpi, Zanoli ha costruito una discreta reputazione nel calcio italiano, rispettando le aspettative durante i suoi diversi prestiti. A Bologna potrebbe finalmente trovare una collocazione stabile, a patto che l’operazione per Ndoye venga strutturata in modo vantaggioso per entrambe le parti. Un incontro tra le dirigenze è previsto per valutare meglio le possibilità di un accordo. Per il Napoli, Ndoye sembra essere il candidato ideale per presidiare la fascia sinistra, pronto a prendere il posto definitivo di Kvaratskhelia. Inoltre, la presenza di David Neres potrebbe risultare più utile sulla corsia destra, come alternativa a Matteo Politano.

L’inserimento di Zanoli nell’operazione potrebbe abbassare sensibilmente la quota richiesta, riducendola a circa venticinque milioni di euro. Pur non avendo una valutazione stellare, Zanoli è un classe 2000 che nell’ultima stagione ha offerto un contributo rilevante al Genoa, totalizzando trentuno presenze e adattandosi anche come terzo difensore in un 4-3-3. Ad ogni modo, i segnali sembrano positivi sul fronte economico: Manna ha già incontrato l’entourage di Ndoye, trovando un’intesa sui termini personali con il giocatore. Resta però da superare la posizione del Bologna, che non cede facilmente. La situazione appare complessa, ma non è escluso che si possa giungere a uno sblocco nelle trattative con il giusto compromesso.