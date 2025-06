Il Napoli su Milinkovic-Savic, ma nessuno crede che possa fare il vice di Meret Il portiere del Torino viene accostato per 18 milioni di euro, e il titolare non ha ancora rinnovato

Il Napoli resta protagonista sul mercato, ormai onnipresente nelle cronache quotidiane: ogni giorno o quasi un nome nuovo, con alcune trattative che - però - sembrano più concrete. Come quella per Dan Ndoye del Bologna, che il club azzurro proverà a prendere per una cifra vicina ai 30 milioni: ma serve ancora l'accordo col club rossoblu. Ma inizia a tenere banco il tema dei portieri: Alex Meret, dopo i due scudetti vinti, non ha ancora rinnovato e si avvia verso la scadenza contrattuale.

In attesa della firma, ormai da mesi annunciata, il Napoli si starebbe facendo avanti per Vanja Milinkovic-Savic del Torino. Un rinforzo importante, che difficilmente sembra essere destinato al ruolo di vice. 18 milioni di euro la cifra della trattativa, ma a questo punto si apre un'incognita sul futuro di Meret. Inoltre, il Cagliari potrebbe non riscattare Elia Caprile, che quindi sarebbe pronto a rientrare. Infine la Lega di Serie A ha ufficializzato giorni e orari delle prime tre giornate. Il Napoli in campo sempre di sabato. Si parte il 23 agosto alle 18 in casa del Sassuolo, poi in notturna - alle 20.45 - contro Cagliari in casa e Fiorentina in trasferta.